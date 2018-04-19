Что и как придется хранить операторам по закону Яровой
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Правительство разъяснило операторам, как хранить переговоры абонентов и интернет-трафик по закону Яровой. Документ появился слишком поздно, связисты могут не успеть подготовиться в срок, считают эксперты.
Операторы должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Это следует из уже подписанного премьером Дмитрием Медведевым постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации. Сообщения, которые пользователи передают через интернет, предписано хранить 30 дней. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.
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