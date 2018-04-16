WiFi умрет очень скоро

Новый гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич рассказал, чего ждет от государства и почему ему больше не интересно пересчитывать сотовых абонентов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич Евгений Разумный / Ведомости

За 16 лет в МТС Василь Лацанич дослужился до вице-президента по стратегии и маркетингу – в неофициальной табели о рангах сотовых операторов это фактически второе лицо компании. 10 января он занял пост гендиректора «Вымпелкома».

На интервью Лацанич пришел с часами Rolex на левой руке и Apple Watch на правой. Действительно, с одной стороны, в его ведении текущий бизнес оператора: отношения с инвесторами, партнерами и государством, финансовые показатели. С другой – бизнес оператора опирается на технологии: нынешнюю и будущую инфраструктуру, сети 5G, умные города, мессенджер, блокчейн. Чего уж там, оператор даже может выпустить собственную криптовалюту.

– Как различается корпоративная культура в МТС и «Вымпелкоме»? Есть ли какие-то кардинальные различия?

– Естественно, различия есть, но они меньше, чем я ожидал. Это все-таки очень похожие организации, в которых одинаковая технологическая платформа, одинаковые возможности работы на рынке и, что интересно, пересекающиеся иногда люди. Если говорить о продукте, то подход скорее различается брендингом. А вот корпоративная культура в некоторых нюансах отличается.

Одного большого международного оператора назвали «министерством связи». Это была не МТС, но, по крайней мере, это определение к МТС подходит. Потому что МТС пытается не просто играть на рынке, но и управлять им. И ощущение такой задачи в МТС стоит. У «Билайна» другая культура поведения – «Билайн» не пытается и никогда не пытался регулировать рынок: «Билайн» на рынке играет. Это не значит, что культура одной компании закрытая, регулирующая и не инновационная, а второй – открытая, веселая, инновационная; нет, такого нет. Скорее это разная трансляция разных брендов внутри компании. Бренд МТС очень ко многому обязывает. Бренд «Билайн» дает, на мой взгляд, больше возможностей, он гибче, чем бренд МТС. В этом смысле и подходы на рынке, и рыночное присутствие того или иного бренда тоже определяются и его историей, и его спецификой.

Василь Лацанич гендиректор «Вымпелкома» Родился в 1972 г. в Закарпатской области (Украина). Окончил Высший государственный музыкальный институт имени Н. В. Лысенко (Львов). Дополнительное образование по маркетингу получил в образовательных учреждениях Москвы, Брюсселя, Праги, Вены и Лондона

1996 начал работать в украинских представительствах Coca-Cola

1999 менеджер по маркетингу в Coca-Cola Bottlers Siberia и Coca-Cola Krasnoyarsk Bottlers

2001 пришел начальником отдела маркетинга ЗАО «Украинская мобильная связь» (UMC), ставшего в 2003 г. дочерней компанией ОАО «МТС»

2005 директор по маркетингу ПрАО «МТС Украина»

2011 весной был назначен гендиректором «МТС Украина», осенью стал вице-президентом по маркетингу ОАО «МТС», в 2013 г. вошел в правление ОАО «МТС»

2018 с 10 января занял пост генерального директора «Вымпелкома» (на срок до 31 декабря 2020 г.)

– По поводу итогов года. У вас разрыв по абонентам с «Мегафоном» почти сравнялся с разрывом по абонентам с Tele2. Какой баланс будет в следующем году?

– Это занимательная математика, но [для меня] она неинтересная. Наверное, проще задать этот вопрос МТС. У коллег на 2% сократилась база за прошлый год. Спросите – они волнуются по этому поводу или нет? Я уверен, что не волнуются, и очень правильно делают. Количество абонентов в свое время было важнейшим индикатором развития оператора на этапе роста проникновения, первой продажи сим-карты, потом второй продажи сим-карты во второе устройство, потом до продажи второй сим-карты в двухсимочное устройство – вот это все было очень важно. Это то, за что мы друг с другом боролись, а теперь борьба закончилась. Нет смысла гоняться за сим-картами, если это не приносит value и не влияет на долю рынка.

До 2013 г. была прямая корреляция между долями рынка по абонентам и по доходам. Потом случился этап насыщения, и сейчас настал этап стабильных баз. Если у кого-то базы двигаются, то на доходах это не отражается – вот как у МТС. У коллег был прекрасный прошлый год, и по итогу года они показали хороший финансовый результат, съехав на 2% по базе. Эти 2% базы не важны, потому что это могли быть сим-карты, которыми мало кто пользовался. У «Билайна» такие сим-карты тоже есть, как и у каждого оператора. Сим-карты, часть которых используется краткосрочно, часть – гостевые. К тому же мы видим, что профиль так называемых гостевых клиентов меняется: доля тех, кто приезжает на короткий срок, сократилась. По деньгам можно было на этом потерять? Да, но не те деньги, которые мы привыкли считать. Не те 350 или 450 руб., которые мы хотим получать с абонента ежемесячно для того, чтобы бизнес нормально функционировал. Гостевая симка могла принести 400 руб., но за три недели и больше никогда не использоваться. Это характерная черта не стабильной базы, а спецпродукта по акции, которых, надо признать, в последнее время стало меньше.

– Но есть же m2m?

– Да, здесь интересная игра. Сейчас многие города обсуждают и интересуются внедрением смарт-систем. И вот очень простой пример. Некий город готов закупить технологию управления светом, для чего каждый уличный фонарь снабжается сим-картой. Она стоит копейки и, как правило, вшивается в фонарь. Этот фонарь уже включается и выключается не просто в зависимости от времени суток или по центральному потоку, а где-то раньше, где-то позже. Когда у него лампочка перегорает, он об этом оповещает. То есть не надо 10 раз приезжать и смотреть, горит он или нет. Но сколько город готов платить за такую лампу оператору? Цифра не порадует: 3–4 руб. в месяц.

– Это реальная цифра?