Технологии / Телекоммуникации «Мы пойдем по пути сервисного супермаркета»: гендиректор «Вымпелкома» о том, как будет развиваться в рознице «Билайн» Фрагмент интервью Василя Лацанича {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 16.04.18