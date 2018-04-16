Технологии / Телекоммуникации

«Мы пойдем по пути сервисного супермаркета»: гендиректор «Вымпелкома» о том, как будет развиваться в рознице «Билайн»

Фрагмент интервью Василя Лацанича

16.04.18
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