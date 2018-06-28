Правительство разъяснило закон Яровой онлайн-сервисам

Расходы на 2018-2019 гг. будут известны, когда завершатся закупки необходимых технических решений и оборудования Ярослав Чингаев для Ведомостей

За пять дней до вступления в силу закона Яровой правительство наконец разъяснило интернет-сервисам, как они должны хранить сообщения пользователей.

Как следует из постановления на правовом портале правительства, записи переговоров в интернете, текстовые сообщения, видео- и иной контент, пересылаемый их клиентами, должен храниться полгода. Это касается данных пользователей, зарегистрировавшихся и авторизующихся с российских IP-адресов, указавших при регистрации российский номер телефона, паспорт или иной документ государственного образца. Также предписано записывать и хранить электронную переписку пользователей, о нахождении которых в России онлайн-сервисам сообщат правоохранительные органы.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство Ирины Яровой и Виктора Озерова вступает в силу с 1 июля. Хранить переговоры и переписку пользователей они обязывают как онлайн-сервисы, так и операторов связи. Правила для связистов правительство издало еще в апреле этого года: они должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Сообщения пользователей через интернет предписано хранить 30 дней. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ. Операторы обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г

Представители «Яндекса» и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Лишь для одной Mail.ru Group разовые капитальные затраты на реализацию проекта составят $1,2-2 млрд, что примерно втрое выше годовой выручки группы, говорится во внутренних документах компании, с которыми «Ведомости» ознакомились еще в 2016 г., когда поправки Яровой-Озерова еще рассматривались законодателями. Компания ожидала, что ее дополнительные операционные издержки каждый год составят примерно $80-100 млн. Еще $35-40 млн потребуется для доработки программного обеспечения, которое необходимо для хранения пользовательской информации, прогнозировала Mail.Ru. На доработку информационных систем Mail.ru Group, необходимую для выполнения требований в поправках Яровой, уйдет 3-5 лет, говорилось в документе.

Прогнозы расходов на реализацию закона Яровой уже опубликовали крупнейшие российские компании связи. «Мегафон» оценил затраты на этот закон в 40 млрд руб. в течение пяти лет, а «Вымпелком» – в 45 млрд руб. на тот же срок. В этом году «Вымпелком» планирует потратить 6 млрд руб., а «Мегафон» – 7 млрд. МТС за пять лет придется инвестировать всего около 60 млрд руб., расходы на 2018-2019 гг. будут известны, когда завершатся закупки необходимых технических решений и оборудования, сообщила компания в мае этого года.

Постановление вводит максимально возможный согласно закону Яровой срок хранения сообщений и не ограничивает максимальный размер хранения информации, отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Фактически предполагается обязать хранить всю информацию, включая содержание сообщений, даже если она не нужна для реализации целей закона, рассуждает он. Требования о длительном хранении огромного массива информации потребуют от организаторов распространения информации огромных затрат - такие расходы оказаться непосильными как для небольших интернет-проектов, так и для крупных ресурсов, считает Казарян.

По словам Казаряна, документ также не разъясняет, каким образом должны разрешатся коллизии с хранением сообщений с персональными данными, содержащими тайну или объекты авторского права.