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МТС сосчитала затраты на закон Яровой

В ближайшие пять лет они составят 60 млрд рублей
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МТС сообщила, что для выполнения закона Яровой компании за пять лет придется инвестировать всего около 60 млрд руб., расходы на 2018-2019 гг. будут известны, когда завершатся закупки необходимых технических решений и оборудования.

Закупочные процедуры уже запущены, оборудование еще не закуплено, предупредил президент МТС Алексей Корня, но не назвал, с кем из вендоров ведутся переговоры.

Пакет антитеррористических поправок депутата Госдумы Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова предписывает операторам с 1 июля хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Сроки хранения этих данных определило в апреле правительство: переговоры и текстовые сообщения абонентов – шесть месяцев, сообщения, которые пользователи передают через интернет, – 30 дней. Емкость хранилищ интернет-трафика, решило правительство, операторы в течение пяти лет ежегодно должны увеличивать на 15%. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.

Из проекта постановления следует, что операторы с 1 октября должны хранить сообщения пользователей в интернете, накопленные в течение 30 суток со дня сдачи системы хранения данных в эксплуатацию. Но на практике хранить этот трафик операторы начнут позже 1 октября: строительство и сдача в эксплуатацию таких систем – дело небыстрое, говорил «Ведомостям» сотрудник сотовой компании.

МТС – последний из операторов российской сотовой «большой тройки», обнародовавший прогноз затрат на закон Яровой. «Мегафон» оценил затраты на этот закон в 40 млрд руб. в течение пяти лет, а «Вымпелком» – в 45 млрд руб. на тот же срок. В этом году «Вымпелком» планирует потратить 6 млрд руб., а «Мегафон» – 7 млрд.

За пять лет МТС планирует потратить на закон Яровой больше, чем конкуренты, поскольку размер ее бизнеса в России больше, объяснил Корня: затрат потребует приведение в соответствие с требованиями нового закона фиксированных сетей, принадлежащих МТС, в первую очередь МГТС.

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