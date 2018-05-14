«Вымпелком» оценил свои расходы на закон Яровой

В этом году они составят 6 млрд рублей, в ближайшие пять лет – 45 млрд рублей

Пакет антитеррористических поправок, предписывающий операторам хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей, вступит в силу 1 июля Андрей Гордеев / Ведомости

В этом году «Вымпелком» планирует потратить на исполнение так называемого закона Яровой 6 млрд руб. Это следует из отчета оператора. А в ближайшие пять лет расходы оператора на эти цели могут достичь 45 млрд руб., говорится в нем. Для сравнения: капитальные затраты «Вымпелкома» (за вычетом лицензионных отчислений) за весь 2017 год составили чуть менее 40 млрд руб., говорится в отчете его материнского холдинга Veon. В I квартале 2018 г. они составили чуть более 9 млрд руб. (+ 34,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова, предписывающий операторам хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей, вступит в силу 1 июля. Порядок их хранения регламентирует постановление правительства, принятое в апреле. Операторы должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Сообщения, которые пользователи передают через интернет, предписано хранить 30 дней. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.

Из проекта постановления следует, что операторы с 1 октября должны хранить сообщения пользователей в интернете, накопленные в течение 30 суток со дня сдачи системы хранения данных в эксплуатацию. Но на практике хранить этот трафик операторы начнут позже 1 октября, ведь строительство и сдача в эксплуатацию таких систем – дело небыстрое, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник одной из сотовых компаний.

До сих пор единственной крупной российской компанией связи, которая прогнозировала свои затраты на реализацию требований закона Яровой, был «Мегафон». В 2018 г. оператор потратит на это около 7 млрд руб., рассказывал представитель оператора. А за пять лет расходы могут достигнуть 40 млрд руб., говорил в декабре 2017 г. гендиректор оператора Сергей Солдатенков. «Мегафон» даже успел заняться тестированием систем для исполнения закона – совместной разработки компаний «Цитадель» и «Национальные технологии».

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