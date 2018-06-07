От редакции
Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: Плата за амбиции

Сколько мы платим за амбиции власти

Бремя их финансирования лежит на гражданах, и цена растет
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Уровень счастья россиян, измеряемый ВЦИОМом, в мае 2018 г. достиг исторического максимума с 1990 г. А за счастье жить в современной России надо платить, причем все больше и больше: бремя личных расходов граждан на оплату политических амбиций руководства России растет.

Важная статья таких расходов – оплата последствий санкций и антисанкций. После присоединения Крыма и введения санкций странами Запада в 2014 г. Кремль в ответ запретил ввоз в Россию мяса, сыра, овощей и фруктов из присоединившихся к санкциям стран. Правительство и раньше поддерживало отечественных аграриев, но после ввода антисанкций эта плата выросла в 2,1 раза. Если в 2014 г. каждый россиянин переплачивал за потребление более дорогой отечественной сельхозпродукции около 1935 руб. ежегодно, то в 2016 г. сумма выросла до 4120 руб. с человека, подсчитали аналитики департамента исследования и прогнозирования ЦБ (позиция может не совпадать с официальной позицией ЦБ). Недавно Олег Дерипаска попросил компенсировать ему издержки от американских санкций повышением тарифов на тепло и горячую воду в домашней для En+ Иркутской области на 1%. Часть оплаты – отложенная: так, присоединение Крыма было оплачено 243 млрд руб. изъятых пенсионных накоплений.

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