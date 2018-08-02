«Ростелеком» поможет Tele2 исполнить закон Яровой

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Теоретически «Ростелеком» мог бы предоставить ресурсы своих центров обработки данных (ЦОД) и для других операторов Екатерина Кузьмина / Ведомости

«Ростелеком» будет хранить у себя переговоры и интернет-трафик абонентов «Т2 РТК холдинга» (Tele2) по закону Яровой: оператор сейчас прорабатывает такой проект. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Расходы на него и возможные платежи аффилированного с «Ростелекомом» сотового оператора он не назвал.

Совместный с «Ростелекомом» проект по хранению трафика по закону Яровой действительно прорабатывается, но говорить о его деталях преждевременно, подтвердила представительница Tele2 Ольга Галушина.

Пакет антитеррористических поправок депутата Госдумы Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова предписывает операторам хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другую электронную информацию пользователей. Сроки хранения этих данных определило в апреле правительство: переговоры и текстовые сообщения абонентов – шесть месяцев, сообщения, которые пользователи передают через интернет, – 30 дней. Емкость хранилищ интернет-трафика, решило правительство, операторы в течение пяти лет ежегодно должны увеличивать на 15%. Данные можно хранить на серверах других операторов, но только по предварительному согласованию с ФСБ.