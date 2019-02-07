Каждый третий работник готов открыть письмо от хакера

Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Письмо от хакера

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В тестах сотрудники массово открывали письма с файлом о премировании Евгений Разумный / Ведомости

Один из излюбленных инструментов киберпреступников – так называемая социальная инженерия, помогающая злоумышленникам обманом проникать во внутреннюю сеть компаний. По наблюдениям компании Positive Technologies, тестировавшей защищенность российских предприятий, каждый третий сотрудник готов запустить файл из электронного письма или перейти по предложенной ссылке. В реальных атаках вложенные файлы содержат вредоносный код, а ссылки ведут на фишинговые сайты. А каждый десятый с готовностью вводит данные в поддельную форму аутентификации, пишет в своем отчете Positive Technologies. Также Positive Technologies обнаружила, что каждый седьмой сотрудник вступает с потенциальным злоумышленником в разговор по телефону или в переписку, раскрывая сведения о компании.

Компания анализировала защищенность 33 компаний в сферах промышленности, финансов. По договоренности с руководством она имитировала действия настоящих злоумышленников.