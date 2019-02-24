Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: «Мегафон» решил уйти на больничный

«Мегафон» временно покидает рынок телемедицинских услуг

Перспективы телемедицины туманны – возможности сервисов ограничены, а люди не готовы платить за их услуги

В воскресенье прекратило работу телемедицинское приложение «Мегафон здоровье», информирует разосланное оператором смс-сообщение. Из него следует, что сервис закрыт временно. В качестве компенсации подписчики сервиса могут бесплатно посмотреть три фильма на «Мегафон ТВ». Представитель «Мегафона» подтвердил временное закрытие проекта. Финансовые и другие показатели сервиса он не раскрыл.

На странице приложения «Мегафон здоровье» «Play маркет» (приложения для Android) пользователи массово жаловались на технические сбои и ошибки. Есть подобные жалобы и в App Store. Впрочем, пользователи высказывали недовольство и продуктами конкурентов, но, по наблюдениям корреспондента «Ведомостей», жалоб на технические сбои было меньше.

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We're sorry, but something went wrong.

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