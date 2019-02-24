«Мегафон» временно покидает рынок телемедицинских услуг
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В воскресенье прекратило работу телемедицинское приложение «Мегафон здоровье», информирует разосланное оператором смс-сообщение. Из него следует, что сервис закрыт временно. В качестве компенсации подписчики сервиса могут бесплатно посмотреть три фильма на «Мегафон ТВ». Представитель «Мегафона» подтвердил временное закрытие проекта. Финансовые и другие показатели сервиса он не раскрыл.
На странице приложения «Мегафон здоровье» «Play маркет» (приложения для Android) пользователи массово жаловались на технические сбои и ошибки. Есть подобные жалобы и в App Store. Впрочем, пользователи высказывали недовольство и продуктами конкурентов, но, по наблюдениям корреспондента «Ведомостей», жалоб на технические сбои было меньше.
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