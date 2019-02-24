«Мегафон» временно покидает рынок телемедицинских услуг

Перспективы телемедицины туманны – возможности сервисов ограничены, а люди не готовы платить за их услуги

Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: «Мегафон» решил уйти на больничный

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Мегафон» первым среди телекоммуникационных компаний запустил сервис медицинских онлайн-консультаций Максим Стулов / Ведомости

В воскресенье прекратило работу телемедицинское приложение «Мегафон здоровье», информирует разосланное оператором смс-сообщение. Из него следует, что сервис закрыт временно. В качестве компенсации подписчики сервиса могут бесплатно посмотреть три фильма на «Мегафон ТВ». Представитель «Мегафона» подтвердил временное закрытие проекта. Финансовые и другие показатели сервиса он не раскрыл.

На странице приложения «Мегафон здоровье» «Play маркет» (приложения для Android) пользователи массово жаловались на технические сбои и ошибки. Есть подобные жалобы и в App Store. Впрочем, пользователи высказывали недовольство и продуктами конкурентов, но, по наблюдениям корреспондента «Ведомостей», жалоб на технические сбои было меньше.