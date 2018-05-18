Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4569 от 18.05.2018 под заголовком: «Мегафон» займется блокчейном

«Мегафон» хочет предоставлять услуги на базе блокчейна

Это предложение заинтересует ритейлеров, юристов и пользователей финансовых сервисов, рассчитывает оператор
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Операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова с марта стала еще и гендиректором компании «Кометрика», следует из отчета оператора. По данным «СПАРК-Интерфакса», «Кометрика», зарегистрированная в марте этого года по тому же адресу, что и центральный офис «Мегафона» в Москве, принадлежит кипрской Gars Holding Ltd. «Мегафон» контролирует «Кометрику», но у него есть и партнеры – люди из команды разработчиков блокчейн-технологий, участвовавшей, в частности, в проектах Минэкономразвития и правительства Москвы, рассказал представитель «Мегафона». Совладельцев «Кометрики» и инвестиции в проект он не назвал.

До сих пор разработкой инновационных продуктов для «Мегафона» занималась другая его «дочка» – Megalabs. Megalabs, в частности, разрабатывает решения в сфере интернета вещей и медиапродукты.

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