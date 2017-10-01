«Мегафон» впервые в России выпустил облигации на блокчейне
Держателем бумаг оператора на 0,5 млрд рублей стал Райффайзенбанк
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Основная цель этой сделки для «Мегафона» - не привлечение финансирования, а тестирование новой технологии, говорит Вермишян
Ярослав Чингаев для Ведомостей
«Мегафон» выпустил облигации на 0,5 млрд руб., учет прав по которым будут осуществляться на блокчейне, рассказал «Ведомостям» представитель оператора. Покупателем облигаций стал Райффайзенбанк. Помимо эмитента и инвестора доступ к децентрализрванной платформе получит Национальный расчетный депозитарий (НРД). В России размещение облигаций на блокчейне происходит впервые, подчеркивают представители сторон.
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