Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: «Мегафон» вернулся к росту

«Мегафон» удержал мобильную выручку от падения

Но она уже пятый квартал растет медленнее

У «Мегафона» перестала падать выручка от мобильных услуг в России. По итогам II квартала 2017 г. она увеличилась на 0,1% год к году до 64,27 млрд руб., отчитался оператор. Предыдущие четыре квартала снижение выручки колебалось в пределах от 2,4 до 3,8%, и в итогах апреля – июля «Мегафон» увидел признаки восстановления своей мобильной выручки. Помогли этому новые тарифы для «цифровых абонентов», активно потребляющих интернет-трафик.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике