«Мегафон» удержал мобильную выручку от падения

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«Мегафон» вернулся к росту А. Гордеев / Ведомости

У «Мегафона» перестала падать выручка от мобильных услуг в России. По итогам II квартала 2017 г. она увеличилась на 0,1% год к году до 64,27 млрд руб., отчитался оператор. Предыдущие четыре квартала снижение выручки колебалось в пределах от 2,4 до 3,8%, и в итогах апреля – июля «Мегафон» увидел признаки восстановления своей мобильной выручки. Помогли этому новые тарифы для «цифровых абонентов», активно потребляющих интернет-трафик.