«Мегафон» ищет нового поставщика системы хранения данных об абонентах

В мае ее отказ привел к самому масштабному сбою в истории оператора

Статья опубликована в № 4407 от 14.09.2017 под заголовком: «Мегафон» работает над ошибками

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В мае этого года абоненты в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья в течение нескольких часов не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом Максим Стулов / Ведомости

«Мегафон» ищет поставщика системы хранения данных об абонентах – так называемого репозитария, или User Data Repository. Он представляет собой систему сбора, хранения и обработки данных об абонентах. Информация о закупке 12 сентября опубликована на сайте оператора. До сих пор «Мегафон» использовал систему от Hewlett Packard Enterprise (HPE). Оператор действительно решил найти нового поставщика, говорит человек, знакомый с несколькими менеджерами «Мегафона».

Именно из-за сбоя в этой системе и по вине HP, утверждал оператор, произошел самый масштабный сбой сети «Мегафона». В мае этого года абоненты в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья в течение нескольких часов не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом. Менее чем через месяц связь снова упала. «К сожалению, алгоритм резервирования [в системе] сработал неадекватно», – говорила в июне операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова в интервью газете «Коммерсантъ».

Теоретически один оператор может использовать несколько таких систем, одна из которых используется для резервирования, рассуждают собеседники «Ведомостей» в двух операторах.

Стоимость системы может сильно варьироваться в зависимости от задач оператора, говорят два собеседника «Ведомостей». Для обслуживания только абонентской базы Москвы такая система может стоить около $4–5 млн, рассказывает один из сотрудников операторов большой четверки.

Сергей Солдатенков гендиректор «Мегафона» в обращении к клиентам Такая масштабная проблема в нашей истории произошла впервые <...> Мы делаем и будем делать всё от нас зависящее, чтобы подобная ситуация больше не повторилась никогда.

«Мегафон» ведет с HPE переговоры о возмещении убытков от сбоя связи 19 мая, ранее рассказывали «Ведомостям» сотрудник «Мегафона» и собеседник в другом операторе. Также оператор рассматривает возможность обращения в суд, если договориться не удастся, говорит один из них. Обсуждается и форма компенсации. Требований по компенсации к HPE «Мегафон» не предъявлял, но в договоре такая возможность предусмотрена, передавала через пресс-службу Серебряникова. HPE не комментирует конфиденциальные переговоры с клиентами, заявлял «Ведомостям» представитель компании. Партнеры не раскрывали, удалось ли им договориться. Также неизвестно, будет ли оператор разрывать контракт с HPE.

Представители HPE в среду не ответили на запрос «Ведомостей». Представители «Мегафона» не стали комментировать закупку.