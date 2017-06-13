Связь «Мегафона» пропала по той же причине, что и в прошлый раз

Представители «Мегафона» подтвердили, что сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью Максим Стулов / Ведомости

У «Мегафона» опять пострадала база данных HLR, в которой хранится информация о sim-картах абонентов, говорят два собеседника «Ведомостей» в операторах связи. Авария затронула хранилище данных, знает знакомый нескольких менеджеров «Мегафона». Сбой произошел в системе HLR (Home Location Register) – программно-аппаратном комплексе, который отвечает за регистрацию абонентов в сети, уточняют сотрудники двух операторов. HLR обслуживает работу сетей 2G и 3G и представляет собой большую базу данных для хранения абонентских данных.

Сегодня в сети «Мегафона» опять произошел сбой связи. Абоненты оператора в Москве и Нижегородской области и еще нескольких городов жалуются в Twitter и Facebook на невозможность совершать звонки. О проблемах со связью также сообщили несколько знакомых корреспондента «Ведомостей» – абонентов «Мегафона». Аналогичные проблемы есть и у абонентов «Скартела» (бренд Yota), принадлежащего «Мегафону» и работающего на его сети.

Представители «Мегафона» подтвердили, что сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Технические специалисты «Мегафона» проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы, говорится в сообщении оператора. Снижение успешности дозвона - 40%, уточняют представители «Мегафона». Во время последнего массового сбоя в сети оператора 19 мая показатель снизился меньше - только на 30%.

В 16:51 представители «Мегафона» сообщили, что связь восстановлена. «Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме», - говорится в сообщении. Причины сбоя представители оператора не раскрывают. Сотовая связь работала, но затем снова засбоила - ни позвонить, ни принять вызов нельзя, говорит один из абонентов оператора.

Меньше месяца назад, 19 мая, сеть «Мегафона» пережила крупнейший сбой за всю свою историю. Несколько часов без связи оставались абоненты в Москве и Поволжье. Компания объяснила сбой последствием программной ошибки в оборудовании Hewlett Packard Enterprise. Собеседники «Ведомостей» в операторах связи тогда также объясняли, что сбой произошел в базе данных sim-карт (HLR), из-за чего пользователи не могли зарегистрироваться в сети. На следующий день гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами, сказал, что компания приняла меры, чтобы такого больше не повторилось, и пообещал абонентам компенсацию. Позже оператор предложил каждому абоненту, оказавшемуся в зоне аварии 19 мая, три варианта компенсации: 50 мин голосовой связи и 1 Гб мобильного интернета, 2 Гб мобильного интернета или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ».

Теоретически сбой сети из-за ошибки софта может произойти с каждым из операторов, и вопрос в квалификации персонала, которая влияет на скорость устранения аварии и минимизацию потерь, говорил о сбое в «Мегафоне» собеседник в одном из операторов «большой четверки».