«Мегафон» принял сбой

В пятницу сеть «Мегафона» пережила крупнейший сбой за всю свою историю. Несколько часов без связи оставались абоненты в Москве и Поволжье. Компания объяснила сбой последствием программной ошибки в оборудовании Hewlett-Packard. Собеседники «Ведомостей» в операторах связи объясняли, что сбой произошел в базе данных sim-карт, из-за чего пользователи не могли зарегистрироваться в сети.

На следующий день гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами, сказал, что компания приняла меры, чтобы такого больше не повторилось, и пообещал абонентам компенсацию. А во вторник «Мегафон» сообщил, что компенсация будет неденежной – абоненты получат дополнительные пакеты услуг на выбор (50 минут разговоров плюс 1 Гб интернет-трафика или 2 Гб мобильного интернета) либо смогут просмотреть бесплатно фильм Федора Бондарчука «Притяжение».

Сбой напомнил, насколько наша жизнь привязана к мобильной связи. Sim-карта уже давно перестала быть просто средством для разговоров. Так, Сбербанк в пятницу сообщал, что до его клиентов – абонентов «Мегафона» не доходят sms-сообщения об операциях (с их помощью банк, в частности, посылает код подтверждения для безопасности транзакции, а значит, часть платежей не проходила), а также что они не могут воспользоваться мобильным банком из-за отсутствия интернета. Кроме того, к мобильным сетям сегодня подключается все больше устройств – через них подключены многие банковские банкоматы, они используются в мониторинге транспорта, даже некоторые устройства умного дома управляются через мобильную сеть. Количество таких устройств активно растет, и, произойди такой сбой несколькими годами позже, он мог бы закончиться для абонентов гораздо печальнее.

Специалисты утверждают, что от подобных сбоев не застрахован ни один оператор – аварии разного масштаба с падением сети происходят у всех и по разным причинам. Однако, конечно, ситуация создала проблему для репутации «Мегафона», и оператор постарался выйти из нее с минимальным ущербом. Если первым гневным абонентам, обратившимся в центр поддержки, оператор давал денежную компенсацию (переводя ее на их мобильный счет), то решение компенсировать моральный ущерб абонентов дополнительными услугами связи будет для «Мегафона» почти бесплатным.

Вряд ли «Мегафон» потерпит какой-то финансовый ущерб и непосредственно от сбоя. Половина абонентов пользуются пакетными тарифами и платят, по сути, за месяц вперед, так что на доходах «Мегафона» от них сбой не отразится никак. Выручка от других абонентов несколько снизится, но вряд ли заметно – все-таки это был один неполный день из 91 (столько дней в квартале), к тому же сбой затронул только два макрорегиона.

В конечном же итоге сбой может оказаться для «Мегафона» (да и для других операторов) даже полезен. Теперь есть прекрасный пример, что может произойти, если оператор будет вынужден сократить инвестиции в сеть, например из-за необходимости вложить кучу денег в такую изначально бесполезную, сверхдорогую игрушку, как оборудование для хранения данных по закону Яровой.