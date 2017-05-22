«Мегафон» не дал поговорить

В пятницу абоненты «Мегафона» в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом. Те же проблемы были и у абонентов «Скартела» (бренд Yota), принадлежащего «Мегафону» и работающего на его сети. В Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью, подтвердил в пятницу представитель оператора, а мобильный интернет работает в обычном режиме. Спустя несколько часов оператор предложил абонентам звонить через мессенджеры. Мобильные корпоративные телефоны сотрудников «Мегафона» в течение дня также были недоступны.

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