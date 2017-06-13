В сети «Мегафона» опять произошел сбой связи Евгений Разумный / Ведомости

В сети «Мегафона» опять произошел сбой связи. Абоненты оператора в Москве и Нижегородской области жалуются в Twitter и Facebook на невозможность совершать звонки. О проблемах со связью также сообщили несколько знакомых корреспондента «Ведомостей» - абонентов «Мегафона». Аналогичные проблемы есть и у абонентов «Скартела» (бренд Yota), принадлежащего «Мегафону» и работающего на его сети.

Представители «Мегафона» подтвердили, что сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Технические специалисты «Мегафона» проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы, говорится в сообщении оператора. Снижение успешности дозвона - 40%, уточняют представители «Мегафона». Во время последнего массового сбоя в сети оператора 19 мая показатель снизился меньше - только на 30%.

Меньше месяца назад, 19 мая, сеть «Мегафона» пережила крупнейший сбой за всю свою историю. Несколько часов без связи оставались абоненты в Москве и Поволжье. Компания объяснила сбой последствием программной ошибки в оборудовании Hewlett Packard Enterprise. Собеседники «Ведомостей» в операторах связи объясняли, что сбой произошел в базе данных sim-карт, из-за чего пользователи не могли зарегистрироваться в сети. На следующий день гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами, сказал, что компания приняла меры, чтобы такого больше не повторилось, и пообещал абонентам компенсацию. Позже оператор предложил каждому абоненту, оказавшемуся в зоне аварии 19 мая, три варианта компенсации: 50 мин голосовой связи и 1 Гб мобильного интернета, 2 Гб мобильного интернета или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ».

Теоретически сбой сети из-за ошибки софта может произойти с каждым из операторов, и вопрос в квалификации персонала, которая влияет на скорость устранения аварии и минимизацию потерь, говорил о сбое в «Мегафоне» собеседник в одном из операторов «большой четверки».