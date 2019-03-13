Технологии / Персональные технологии

Леонид Богуславский вложил $2 млн в голосового робота

Технология Dasha.AI перебивает собеседника и использует слова-паразиты, что полезно при обзвонах клиентов

Фонды RTP Global Леонида Богуславского вложили $2 млн в платформу автоматизации колл-центров при помощи искусственного интеллекта Dasha.AI, рассказал партнер RTP Global Александр Павлов и подтвердил гендиректор и сооснователь Dasha.AI Владислав Чернышов. Приобретенную долю в компании стороны не раскрывают, но сообщают, что она будет миноритарной и позволит назначить одного из трех членов совета директоров компании.

Dasha.AI автоматизирует звонки колл-центров (от найма сотрудников до информирования о доставке), предлагая клиентам вдвое сэкономить в сравнении с использованием человеческого труда. Технология моделирует речь, максимально приближая ее к человеческой: робот перебивает собеседника, поддакивает, использует слова-паразиты и способен отвлекаться от основной темы разговора. В примерах записей разговоров робот «Владислав» переспрашивает собеседника и весьма правдоподобно делает вид, что слушает его, убедился корреспондент «Ведомостей».

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