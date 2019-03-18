Американские инвесторы теряют интерес к посевным инвестициям

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Инвесторы понимают, что хорошую доходность принесут лишь самые лучшие проекты, которым для успеха нужно больше денег, чем раньше, утверждает эксперт Win McNamee / Getty Images

В США падает рынок посевного финансирования стартапов. По данным TechCrunch, в 2018 г. количество сделок сократилось до 2206, что на 41% меньше итогов 2015 г., а их сумма – на 35% до $0,7 млрд. TechCrunch рассматривал сделки суммой не более $1 млн. Издание указывает на разворот рынка: в период с 2008 г. до 2015 г. он ежегодно рос на треть. Падение интереса к посевным инвестициям TechCrunch объясняет тем, что инвесторы хотят вкладывать больше денег в меньшее количество стартапов.

А вот в России посевные инвестиции растут, сообщает Российская венчурная компания (РВК), в конце прошлого года совместно с PwC отчитавшаяся о состоянии дел на российском рынке. Под посевной стадией РВК подразумевала ситуацию, когда стартап уже придумал концепцию, но готового продукта нет и ведется работа над прототипом.