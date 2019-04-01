Технологии / Интернет и digital

В России замедлился рост мобильного интернет-трафика

Его потребление уже достаточно велико

Увеличение мобильного интернет-трафика в России замедлилось после взрывного роста в 2017 г. В прошлом году, по данным Минкомсвязи, он увеличился на 57% до 10,1 млрд Гб после роста на 83% годом ранее. В 2016 г. трафик российских мобильных пользователей вырос почти на 50%.

Активный рост трафика последние годы был связан со строительством сети LTE и распространением устройств, поддерживающих этот стандарт, – смартфонов и планшетов с высокоскоростным доступом в интернет, отмечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Сейчас происходит насыщение рынка, поэтому падают темпы роста трафика, говорит он.

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