В России впервые применили закон об оскорблении власти

В России впервые применен закон об оскорблении властей Петр Кассин / Коммерсантъ

Сотрудники ярославских Роскомнадзора и ФСБ несколько последних дней требуют, чтобы местные СМИ и каналы в Telegram удалили новость о надписи про Путина на здании местного УВД, сообщила в Facebook редактор 76.ru Ольга Прохорова и написало в своем Telegram-канале агентство «Яркуб». Прохорова утверждает, что другим ярославским СМИ также звонили из-за этой новости, и многие ее удалили.

Полиция ищет человека, который в выходные написал на колоннах местного УВД «Путин ****р», сообщило утром 1 апреля агентство «Яркуб». Надпись состоит ровно из двух слов, из них нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет о президенте России с такой фамилией. Редакция 76.ru надпись цитировать не стала даже в частично скрытом виде, но оба СМИ разместили фотографию надписи. Второе слово на фотографиях заретушировано.

«Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора «Яркубу». В письме Роскомнадзор не указывает причины, по которой новость должна быть удалена. Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.

Поправки об ограничении распространения материалов, которые выражают явное неуважение к обществу и государству, вступили в силу в пятницу, 29 марта. По новому закону интернет-ресурсы обязаны удалить такую информацию по требованию Роскомнадзора – или будут заблокированы. Также им грозит штраф от 30 000 руб.

Решать, оскорбляет тот или иной материал власти или общество, по закону может только генпрокурор либо его заместители, только по их поручению Роскомнадзор может прислать интернет-ресурсам требование об удалении материалов.

Единственный телефон Роскомнадзора в Ярославле, указанный на сайте, сегодня был отключен.

Представитель Генпрокуратуры заявил «Ведомостям», что прокуратура не присылала никаких предписаний Роскомнадзору о новостях, касающихся надписи в Ярославле: «Мы не имеем к этому никакого отношения».

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский категорически отказался комментировать действия ярославских сотрудников Роскомнадзора. После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности. На вопрос, получал ли Роскомнадзор поручение генпрокурора или его замов о новости про надпись в Ярославле, Ампелонский по существу не ответил: «Мы это не подтверждаем и не опровергаем».

Это невероятное давление на СМИ, пишет Прохорова: «Нам вымотали нервы и оставили гадкое ощущение». Редакция «Яркуба» считает происходящее цензурой.

В письмах сотрудники ярославского Роскомнадзора не грозились заблокировать СМИ, если те не удалят новость. Но звонки и письма подействовали, и многие местные СМИ – «Московский комсомолец в Ярославле», «Эхо Москвы в Ярославле», сайт телеканала «Первый ярославский» и др. – удалили новость. Сотрудник «Московского комсомольца в Ярославле» сначала заявил «Ведомостям», что новость о надписи не удалена, а потом объяснил, что удалена по решению московской редакции. В московской редакции МК заявили, что ничего об удалении новости не знают.

В «Эхо Москвы в Ярославле» сообщили, что новость была удалена после нескольких бесед с сотрудниками Роскомнадзора, и от других комментариев отказались. Просьбы чиновников носили рекомендательный характер, рассказал сотрудник редакции, попросивший об анонимности: сначала Роскомнадзор попросил сделать новость помягче из-за того, что в тексте присутствует главная фамилия. Редакция, посовещавшись, решила совсем удалить ее с сайта, потому что «хулиганский поступок вышел на соответствующий уровень», объяснил собеседник «Ведомостей».

Оскорбление в материале должно быть выражено в явной форме, а в этих новостях надпись зашифрована или отретуширована, указывает главный юрист ИД «Коммерсантъ» Георгий Иванов. И по закону только Генпрокуратура может оценить, является ли материал оскорбительным или нет, у Роскомнадзора тут скорее технические функции, указывает он. Роскомнадзор постоянно обсуждает со СМИ исполнение законодательства, но редакции далеко не всегда могут однозначно оценить обращения ведомства, считает Иванов, – это еще рекомендация или уже требования, и неудивительно, что региональные СМИ воспринимают это как давление. У СМИ было множество опасений из-за новых норм по оскорблению властей и фейковых новостей и эти опасения начинают сбываться, резюмирует Иванов.

«Мы критиковали вводимые нормы прежде всего из-за того, как действуют правоохранительные и надзорные органы в регионах, – говорит гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. – В Москве мы еще можем питать иллюзии, что закон исполняется, но на местах силовики не особенно заморачиваются. У них нередко бывает административный восторг». Историй, когда местные чиновники будут давить на СМИ с помощью закона об оскорблении и фейковых новостях, будет все больше, уверен Сунгоркин: «Для силовиков на местах это просто подарок, именины сердца».