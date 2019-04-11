HeadHunter вновь готовится провести IPO
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HeadHunter собирается провести IPO в конце мая – начале июня. Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к акционерам сервиса человека, инвестиционный банкир и источник, близкий к одному из организаторов IPO. Представитель HeadHunter не исключает: компания намерена провести IPO в этом году. Но когда оно пройдет, не уточняет. Две недели назад компания обновила проспект на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и сейчас ждет его одобрения со стороны комиссии. После этого компания может начать размещение акций на NASDAQ, говорит собеседник «Ведомостей».
HeadHunter впервые заявила о намерении провести IPO в декабре 2017 г. В марте 2018 г. компания начала подготовку к сделке. Но 6 апреля минфин США объявил об очередном пакете антироссийских санкций. И сейчас в проспекте компании одним из рисков указан политический – отношение к компании может измениться, если изменится отношение к стране. Организаторами размещения являются Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, «ВТБ капитал», «Сбербанк СIB», BofA Merrill Lynch.
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