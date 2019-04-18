Госкомпании нашли изъян в директиве Силуанова по IT-импортозамещению
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IT-директора госкомпаний увидели финансовые риски в переходе на преимущественное использование российского софта – директиву о необходимости такого перехода в декабре 2018 г. подписал первый вице-премьер Антон Силуанов. Менеджеры считают, что замена работающего иностранного софта на российский раньше окончания срока его полезного использования чревата двойным расходованием средств. Как урегулировать этот вопрос, чиновники и представители компаний обсудят на заседании комитета РСПП по цифровой экономике 22 апреля, об этом «Ведомостям» рассказал один из приглашенных на заседание и подтвердил представитель Минкомсвязи.
Директива Силуанова предписывает обсудить преимущественное использование отечественного софта на советах директоров госкомпаний. После одобрения госкомпании должны за два месяца подготовить и утвердить план перехода до 2021 г. преимущественно на российский софт: конкретные действия и сроки поэтапного импортозамещения, бюджеты, KPI, ответственного за переход. Согласовывать план импортозамещения госкомпании должны с Центром компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (центр компетенций собран по поручению Владимира Путина). Компании поделят софт на классы и в каждом классе доля российского софта должна превышать 50%, рассказывал «Ведомостям» директор центра Илья Массух.
Произойдет не задваивание, а неэффективное расходование средств, опасается представитель ВТБ. Госбанк собирается поучаствовать в заседании и поделиться своими предложениями, как усовершенствовать модель импортозамещения и директивы. Конкретные предложения представитель банка не назвал.
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