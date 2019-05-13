ВТБ заинтересовался операционной системой «Ростелекома» для смартфонов

Он объявил конкурс на разработку работающего на ней мобильного приложения

Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: ВТБ ищет свою мобильную «Аврору»

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ВТБ ищет разработчика банковского приложения для российской мобильной операционной системы «Аврора» Максим Стулов / Ведомости

В начале мая банк ВТБ объявил конкурс на разработку прототипа мобильного приложения для российской операционной системы Sailfish Mobile («Аврора»). Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Подвести итоги конкурса ВТБ планирует 21 июня, разработчикам он готов заплатить до 2,4 млн руб.

Приложение должно показывать список банкоматов банка, курсы валют, рекламу банковских продуктов, давать авторизованным пользователям доступ к информации о его финансовых продуктах: счетам, картам, кредитам.