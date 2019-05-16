ФАС признала «Мегафон» виновным в дискриминации цен на sms-рассылки

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Мегафон» виновным в создании дискриминационных условий при оказании услуги sms-рассылки банкам, рассказал «Ведомостям» замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Накануне ФАС признала виновными по аналогичным статьям операторов МТС, Tele2 и «Вымпелком». Операторы заключали договоры с частными и государственными банками на разных условиях, пришла к выводу служба. В результате госбанки платили за информационные, сервисные и транзакционные sms иногда в несколько раз меньше частных, что нарушает закон о конкуренции в части создания дискриминационных условий, сообщала вчера служба.

«Мегафон» поддерживал монопольно высокие цены на услугу, а также создавал дискриминационные условия, в результате которых потребители услуг sms-рассылки оказались в неравном положении, уточнил Голомолзин.

«Мегафон» не согласен с решением ФАС и планирует его обжаловать после изучения мотивировочной части, говорит представитель компании Юрий Нехайчук. По его словам, компания соблюдает законодательство и не нарушает антимонопольных норм. В ходе рассмотрения дела оператор доказывал службе, что не занимает доминирующего положения на рынке информирования, уверяет Нехайчук.

ФАС возбудила дело против МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравные условия sms-рассылок для частных и государственных банков в августе 2018 г. На дискриминационные условия пожаловалась ассоциация банков «Россия» весной 2018 г., а также банк «Русский стандарт», уточнял вчера представитель ФАС. Тарифы для частных банков повышались операторами стабильно раз в год, говорил «Ведомостям» представитель «Тинькофф банка». Поднимать тарифы на sms-рассылки операторы стали в конце 2017 – начале 2018 г., для госбанков они остались неизменными, делился собеседник в одном из частных банков. В целом по рынку рассылки для частных банков подорожали с тех пор в 3 раза.

ФАС выдала МТС, Tele2 и «Вымпелкому» предписание устранить нарушения, кроме того, им грозит штраф. Его размер служба не сообщает, но назвала статью КоАП (14.31), по которой он будет назначен. По этой статье грозит оборотный штраф в размере 1–15% рынка, на котором совершено правонарушение, объяснял советник антимонопольной практики юрфирмы Integrities Андрей Астанин. В 2018 г. банки потратили на sms-уведомления 20 млрд руб., указывала партнер AC&M Consulting Оксана Панкратова. Сюда включены и платежи Сбербанка – у него уведомлений гигантское количество, поэтому sms самые дешевые. Оборотный штраф мог бы составить 0,2–3 млрд руб., посчитали «Ведомости».

Вчера представители МТС, «Вымпелком» и Tele2 заявили, что не согласны с решением ФАС и решат, будут ли его обжаловать, когда получат мотивировочную часть.