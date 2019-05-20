Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Сбербанк просит делиться данными о горожанах
Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным
С их помощью разработчики искусственного интеллекта смогут зарабатывать и усиливать безопасность в городе
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К городским потоковым данным можно отнести материалы с камер видеонаблюдения в метро, на дорогах, в подъездах и местах массового скопления людей
Андрей Гордеев / Ведомости
Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения. А также предусмотреть условия доступа к ним, чтобы разработчики могли формировать массивы данных и использовать их, не нарушая тайну частной жизни.
Такое предложение содержится в разных сопроводительных материалах к дорожной карте «Нейротехнологии и искусственный интеллект» – ее Сбербанк готовит по нацпроекту «Цифровая экономика». «Ведомости» ознакомились с копией презентации дорожной карты и отчетами к ней (документы были в распоряжении нескольких компаний – участников нацпроекта).
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