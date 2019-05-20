«Коммерсантъ» лишился отдела политики из-за статьи о возможной отставке Матвиенко

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Все сотрудники отдела политики газеты «Коммерсантъ» в понедельник подали заявления об увольнении по собственному желанию ТАСС

Все сотрудники отдела политики газеты «Коммерсантъ», включая редактора отдела Аллу Барахову, и заместитель шеф-редактора издательского дома Глеб Черкасов в понедельник подали заявления об увольнении по собственному желанию с 15 июня, об этом они сообщили в Facebook. Так журналисты, по их словам, отреагировали на требование акционера ИД Алишера Усманова уволить авторов статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Двое из пяти авторов – спецкор Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов – ушли по соглашению сторон.

Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил «Ведомостям», что с Ивановым и Сафроновым расстались из-за нарушения ими «стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил». Он не уточнил, в чем состояли нарушения, и отказался комментировать вмешательство акционеров. Решение других журналистов было принято «из соображений ложной солидарности и с целью оказания давления на руководство ИД», подчеркнул Желонкин.