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Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: «Коммерсантъ» вне политики

«Коммерсантъ» лишился отдела политики из-за статьи о возможной отставке Матвиенко

Представители Матвиенко и Усманова опровергли причастность к скандалу

Все сотрудники отдела политики газеты «Коммерсантъ», включая редактора отдела Аллу Барахову, и заместитель шеф-редактора издательского дома Глеб Черкасов в понедельник подали заявления об увольнении по собственному желанию с 15 июня, об этом они сообщили в Facebook. Так журналисты, по их словам, отреагировали на требование акционера ИД Алишера Усманова уволить авторов статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Двое из пяти авторов – спецкор Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов – ушли по соглашению сторон.

Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил «Ведомостям», что с Ивановым и Сафроновым расстались из-за нарушения ими «стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил». Он не уточнил, в чем состояли нарушения, и отказался комментировать вмешательство акционеров. Решение других журналистов было принято «из соображений ложной солидарности и с целью оказания давления на руководство ИД», подчеркнул Желонкин.

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