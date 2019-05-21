Суд продлил арест гендиректора «Т-платформ» еще на два месяца

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Опанасенко уже отстранен от должности генерального директора «Т-платформ» и не сможет влиять на своих сотрудников и ход следствия Андрей Гордеев / Ведомости

Басманный суд продлил арест гендиректора российского производителя суперкомпьютеров «Т-платформы» Всеволода Опанасенко еще на два месяца — до 25 июля, сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда. 24 марта в отношении Опанасенко было возбуждено уголовное дело по подстрекательству к злоупотреблению полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ), а 26 марта Басманный суд арестовал его и поместил в СИЗО.

О продлении ареста в суде ходатайствовал следователь, объясняя это тем, что срок следствия продлен до 24 августа 2019 г., тогда как срок ареста Опанасенко истекает 24 мая. Следователь указывал, что Опанасенко как гендиректор «Т-платформ» может оказать давление на своих подчиненных, которые являются свидетелями по уголовному делу. Также в силу своей должности он располагает информацией о документах и других материалах, имеющих отношение к уголовному делу, и может уничтожить доказательства. Судья удовлетворила ходатайство, несмотря на доводы защиты и просьбу перевести обвиняемых под домашний арест. Против продления ареста также выступала и прокурор: Опанасенко уже отстранен от должности генерального директора «Т-платформ» и не сможет влиять на своих сотрудников и ход следствия, если будет находиться под домашним арестом, говорила она.