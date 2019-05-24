Миллиардер Авдеев инвестировал в проект «Постнаука»

Максим Стулов / Ведомости

В истории одной из наиболее заметных просветительских организаций в России, издательского дома «Постнаука», наступает новый этап. Владелец Московского кредитного банка (МКБ), известный филантроп и просветитель Роман Авдеев вложит 100 млн руб. в развитие «Постнауки» и станет соучредителем этого издательского дома, сообщила медиакомпания. Представитель Авдеева подтвердил это «Ведомостям».

«Постнаука» основана в 2012 г. как просветительский сайт о науке. Основатель «Постнауки» Ивар Максутов подтвердил «Ведомостям», что Авдеев станет его равноправным партнером.

Сейчас в ИД «Постнаука» входят одноименное интернет-издание, коммуникационное агентство «Постнаука.Specials», англоязычное издание «Serious Science», ивент-подразделение «Постнаука.Academy» и книжный проект «Библиотека Постнауки». Подавляющую часть выручки ИД приносят партнерские проекты с такими компаниями, как «Сбербанк», «Яндекс», «Роснано», «Сколтех», уточнил Максутов.

«Постнаука» вышла на самоокупаемость уже на второй год после запуска, еще в 2013 г., говорит Максутов, но ИД не хватает ресурсов на эксперименты, на реализацию новых идей, на создание большего числа проектов не только для партнеров, но и для пользователей.

«Я давно слежу за «Постнаукой» и считаю, что Ивар и его команда сделали выдающийся проект, который позволяет настоящим ученым напрямую говорить с самой широкой аудиторией на понятном языке», – цитируются в сообщении слова Авдеева.

В приоритете у обновленной «Постнауки» будет формирование активного комьюнити подписчиков и создание образовательного сервиса в логике lifelong education (непрерывное образование), уточняется в сообщении.

По оценке Forbes, Авдеев входит в топ-100 богатейших бизнесменов в России, его состояние журнал оценивает в $1,5 млрд. Основные его активы – Московский кредитный банк, девелоперская компания «Инград», футбольный клуб «Торпедо Москва». В семье Авдеева 23 ребенка. Он учредитель фонда «Арифметика добра», который занимается проблемами социального сиротства в России. В 2018 г. основал АНО «Лаборатория просветительских проектов».