В России появился телефон с квантовым шифрованием

Первый в России телефон с квантовой защитой связи «Инфотекс»

Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент «Ведомостей» с презентации. Устройство представляет собой стационарный IP-телефон, подключенный к клиенту квантового распределения ключей и серверу. За счет протокола квантового шифрования он шифрует голосовой трафик между собеседниками так, что получить к нему доступ невозможно.

Пара квантовых телефонов способна надежно сформировать общий секретный ключ, которым будет шифроваться общение собеседников, объясняет представитель «Инфотекса». Дело в том, что в квантовой передаче информации используются частицы – фотоны. Их основное свойство заключается в том, что невозможно измерить его состояние (и таким образом «снять» с него нужную информацию), не изменив этого состояния. Система генерирует два случайных числа для обоих собеседников, и с помощью фотонов они обмениваются ими и вырабатывают общий ключ. Именно он считается надежным и с его помощью шифруется основной трафик, рассказывает представитель «Инфотекса».

«Инфотекс» ViPNet QSS Phone

Серийное производство первых партий квантового телефона должно начаться к концу 2019 г. «Инфотекс» собирается продавать его в первую очередь крупным корпорациям, поскольку утечки данных чаще всего связаны с разглашением информации сотрудниками, рассказал на презентации гендиректор компании Андрей Чапчаев.

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн руб., уточнил в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» заместитель гендиректора «Инфотекса» Дмитрий Гусев. Оборудование уже показывают и предлагают протестировать потенциальным заказчикам. Среди них Гусев назвал Сбербанк. Представитель Сбербанка отказался это комментировать.

43,85 млрд руб. предложил выделить РКЦ на развитие квантовых технологий в России до 2024 г., писал 23 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на проект дорожной карты, который РКЦ подготовил вместе с НИТУ МИСиС. Около 21,4 млрд руб. должно пойти на гранты для проектов по разработке и применению технологий, 6,8 млрд – на проекты по внедрению, 5,4 млрд – на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд – на поддержку компаний-лидеров. Источники финансирования РКЦ не называл. При формировании дорожной карты стояла задача оценить общий бюджет, а источники будут обсуждаться позднее, сказал представитель РКЦ «Коммерсанту»

У технологии есть ограничения. Современные квантовые системы могут передавать данные на расстояние до 100 км, а квантовый телефон – только на 25 км.

Всего в разработку квантового телефона и квантовой технологии передачи «Инфотекс» инвестировал около 700 млн руб., из которых 140 млн руб. – субсидия Министерства образования и науки, рассказал Чапчаев. Проект также частично финансируется за счет Национальной технологической инициативы (НТИ), которая выделила Центру компетенций по квантовым технологиям около 600 млн руб. в срок с 2018 по 2021 г., уточнил представитель РВК (является проектным офисом НТИ).

Сама идея квантового телефона не нова и уже реализована в Китае, отмечает директор Российского квантового центра Руслан Юнусов. В телефоне «Инфотекса» данные шифруются классическим способом, а вот ключи передаются квантовым – это надежнее классической криптографии, но решение промежуточное, поскольку квантовая криптография не шифрует весь трафик, указывает он. Учитывая стоимость квантового телефона, устройство вряд ли будет востребовано на массовом рынке, сомневается Юнусов.

В прошлом году тестировать квантовые технологии передачи данных начал «Ростелеком». Основными заказчиками квантового шифрования в мире являются спецслужбы, но технология интересна и финансовому сектору, и, например, телемедицинским сервисам, которые передают чувствительные данные, передал через представителя вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков. «Ростелекому» она нужна для надежной передачи данных между дата-центрами, поскольку в них размещены информационные системы заказчиков, в том числе госсистемы.