Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Фонд прямого интеллекта

Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на искусственный интеллект

Фонд ведет переговоры уже с 20 российскими компаниями

Иностранные инвесторы дали Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) $2 млрд на вложения в российские компании в сфере искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), говорится в предложениях РФПИ о стратегии развития искусственного интеллекта в России – фонд подготовил их к совещанию с президентом Владимиром Путиным, назначенному на 30 мая. «Ведомости» ознакомились с копией предложений, представитель фонда подтвердил подлинность и актуальность их содержания. РФПИ привлек эти деньги от партнеров из крупных суверенных фондов и глобальных корпораций стран Ближнего Востока и Азии, сообщил представитель РФПИ. В частности, в документе упомянуты соинвесторы из ОАЭ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что по регламенту основные доклады на совещании сделают президент Сбербанка Герман Греф и вице-премьер Максим Акимов. «Но будет и раздел «Обмен мнениями», в этом разделе, возможно, [гендиректор РФПИ Кирилл] Дмитриев расскажет об этом (об иностранных инвестициях. – «Ведомости») и о том, какую работу он планирует вести», – добавил представитель Кремля.

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