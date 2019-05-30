Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: Царь-центр данных

Частный инвестор предложил правительству построить гигантский дата-центр

С окружающей его инфраструктурой проект может стоить 130 млрд рублей

В России появился проект технопарка с дата-центром, сопоставимым по величине со всем отечественным рынком. Проект с рабочим названием «Истрадиджитал» предполагает строительство центра на 40 000 серверных стоек в нескольких десятках километров от Москвы по Новорижскому шоссе, рассказал «Ведомостям» человек, знающий о проекте от участников переговоров с его руководителем.

Корреспондент «Ведомостей» нашел сайт одноименного проекта. Он подразумевает строительство дата-центра на 40 000 серверных стоек на территории в 620 000 кв. м, перечислено в презентации на сайте. 75% дата-центра нужны под облачные сервисы, остальные мощности – под размещение оборудования клиентов.

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