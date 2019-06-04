«Яндекс» ищет баланс между ФСБ и пользователями
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Выполнение так называемого закона Яровой возможно без нарушения приватности данных пользователей, заявила 4 июня пресс-служба «Яндекса». Закон вступил в силу частично в 2016 г., частично – в 2018 г. Он гласит, что операторы связи и интернет-компании, признанные организаторами распространения информации, обязаны в течение года хранить данные о пользователях, в том числе их переписку, и передавать такую информацию и ключи шифрования сообщений по запросу ФСБ. В конце 2017 г. компании обязали предоставлять ФСБ удаленный доступ к хранимой информации. На вопрос, как именно «Яндекс» может соблюдать приватность данных пользователей, если закон Яровой по определению требует их передачи третьим лицам, представитель интернет-компании не ответил. «Яндекс» считает важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы «равноприменимости регулирования для всех участников рынка», говорит он.
Заявление «Яндекса» последовало после публикации РБК. Со ссылкой на двух анонимных источников издание сообщило, что ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Оба они включены в реестр организаторов распространения информации. Представитель «Яндекса» не ответил по существу на вопрос, получала ли компания такое требование, а также на вопрос, предоставляет ли поисковик ФСБ данные пользователей. Согласно постановлению правительства компании из реестра организаторов распространения информации вообще не имеют права рассказывать о взаимодействии с правоохранительными органами в рамках закона Яровой.
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