Минкомсвязи снизит плату за частоты для 5G на 110 млрд рублей

Сейчас они были бы в разы дороже частот для LTE

По нынешней методике цена частот для 5G получается заоблачной Андрей Гордеев / Ведомости

Минкомсвязи предлагает снизить ежегодную плату за спектр частот для связи пятого поколения. Она рассчитывается по специальной методике, согласно которой сейчас ежегодная плата для всех перспективных диапазонов для всей территории России составит 112,4 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель министерства.

Это в разы больше, чем за частоты предыдущего поколения: примерно 25 млрд руб., по подсчетам Tele2. Если не менять методику, то плата за спектр 5G для каждого оператора будет вдвое больше суммы, которую сейчас платит весь рынок, указывает представитель Союза LTE (объединяет крупнейших операторов связи).

Размер платы за диапазон частот напрямую зависит от его ширины. Сетям 5G нужны более широкие полосы, чем сетям предыдущего поколения, объясняет гендиректор «Спектрум менеджмента» Игорь Гурьянов: «Это физика – чем шире канал, тем больше скорость отдельного абонента и общая емкость всей сети». Суть связи пятого поколения именно в том, что оборудование способно одновременно передавать единицу информации по более широкому «пучку» частот сразу большому числу абонентов, говорит Гурьянов. Если для 4G его ширина составляет около 20 МГц, то сети 5G оперируют диапазоном от 40 до 100 МГц в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, а в 25–29 ГГц – порядка 400 МГц и даже выше, указывает он.

Плата рассчитывалась для трех диапазонов: 4800–4990 МГц (ширина полосы 190 МГц) обойдется в 4,8 млрд руб., 25,25–27,5 ГГц (ширина полосы 2250 МГц) – в 57 млрд руб., 27,5–29,5 ГГц – в 50,6 млрд руб., пояснил представитель Минкомсвязи. Фактическая плата будет определяться в зависимости от ширины выделенной оператору полосы и территории.

Минкомсвязи предлагает ввести в методику расчета цен понижающие коэффициенты, с помощью которых стоимость спектра снизится до 1,3 млрд руб.

Такой же коэффициент предлагала министерству Федеральная антимонопольная служба, передал «Ведомостям» ее замруководителя Анатолий Голомолзин. Он поддерживает предложения Минкомсвязи по изменению методики, поскольку снижение платы за спектр поспособствует развитию услуг связи и конкуренции между участниками рынка.

Полосу 3,4–3,8 МГц пока рассматривать преждевременно, подчеркнул представитель Минкомсвязи. «Верхний диапазон – 3,4–3,8 ГГц – находится в основном в использовании для специальных задач», – рассказывал вице-премьер Максим Акимов. Минобороны рекомендовало повременить с использованием этого диапазона, Акимов в апреле просил президента России Владимира Путина дать поручения по его расчистке. К решению вопроса подключился вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК. Акимов в интервью «Ведомостям» называл его «мощным союзником». Без полосы 3,4–3,8 МГц вопрос оплаты спектра вторичен, сетует представитель Tele2.

Сейчас речь идет об изменении ежегодной платы за спектр, но есть еще и плата за выделение полосы частот по результатам торгов, уточнил представитель Минкомсвязи. Частоты распределяются на аукционах, и победитель перечисляет единовременную выплату за выигранный лот. Начальная цена аукциона рассчитывается по иной методике и сейчас готовится ее новая редакция, которая учтет экономические перспективы использования диапазона: потенциальную прибыль, распространенность устройств для диапазона и даже зарубежный опыт (например, в Японии эта плата отсутствует вовсе), обещает представитель ведомства.

На экономический смысл инвестиций в 5G влияет несколько факторов, указывает руководитель проектного офиса «Цифровой экономики» Владимир Месропян. Помимо более широких полос частот развертывание 5G-инфраcтруктуры стоит гораздо дороже: она должна размещаться плотнее 3G и LTE. Существенно повысить цены на связь невозможно, поэтому создание 5G-сетей обернется серьезными затратами, которые в текущих условиях могут не окупиться, беспокоится Месропян. Значит, нужно экономическое стимулирование, и снижение платы за частоты Месропян называет прямым и действенным методом облегчения финансовой нагрузки на операторов. Проектный офис «Цифровой экономики» знаком с расчетами Минкомсвязи и считает их «хорошей базовой позицией» для переговоров с операторами. По мнению Месропяна, бизнес может запросить и более существенное снижение цен, но компромисс достижим.

Текущие методики подсчета для 5G не подходят, ведь только число базовых станций будет в 20 с лишним раз больше, чем в сетях 4G, говорит представитель «Мегафона». Плата за спектр должна быть радикально ниже, уверен он. Представители МТС и «Вымпелкома» не ответили на запросы. Представитель Минфина адресовал вопросы «Ведомостей» в Минкомсвязи.