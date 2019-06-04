Москва форсирует тестирование 5G

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Евгений Разумный / Ведомости

В апреле Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была продлить, но не продлила срок действия пилотных зон 5G в самом привлекательном для развертывания этой технологии диапазоне частот – 3,4–3,8 ГГц. Пока борьба за этот диапазон еще идет – вице-премьер Максим Акимов просил президента Владимира Путина дать поручения по его расчистке, – ГКРЧ может расширить возможности для тестирования 5G в другом диапазоне. Комиссия может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен до 27,5 ГГц) и протестировать такие сети на территории спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-сити». Эти меры указаны в проекте решений заседания ГКРЧ, запланированного на 5 июня. «Ведомости» ознакомились с копией повестки и проекта решений, человек, знакомый с документами, подтвердил подлинность содержания.

Ускоряется и само тестирование технологии в столице. Координировать пилотные зоны будет Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы – департаменту важно, чтобы они запустились как можно быстрее, рассказывает представитель Минкомсвязи. По его словам, начало пилота в Москве не регламентировалось, но подразумевалось в 2019 г., а вот его завершение планировалось на 2020 г. Сейчас ДИТ предлагает уже в 2019 г. подвести итоги пилота, уточняет он. Дело в том, что уже появились первые образцы коммерческого оборудования, подходящего для внедрения 5G именно в диапазоне 25,25–29,5 ГГц, и ДИТ планирует хотя бы в нем протестировать разные способы применения технологии, объясняет собеседник «Ведомостей», знакомый с повесткой заседания.