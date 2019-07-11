Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Apple столкнулась с реальностью

Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России

Он оказался слишком похож на товарные знаки «Аэропортов регионов»

Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня. Роспатент указал, что в России уже есть схожие до степени смешения товарные знаки. Два из них – буквы AR и те же буквы в квадратной рамке – принадлежат АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова»). Еще один знак принадлежит бельгийскому разработчику решений в сфере дополненной реальности – Layar B. V. Все товарные знаки зарегистрированы в одной и той же категории «Программное обеспечение».

Apple впервые представила инструменты для разработчиков приложений в сфере AR в 2017 г. (так называемый ARKit), а в июне того же года зарегистрировала в международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности свой товарный знак. Холдинг «Аэропорты регионов» управляет четырьмя аэропортами (в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону) и еще три аэропорта строит. Буквенный товарный знак AR холдинг зарегистрировал в 2013 г., а логотип с рамкой – в 2016 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике