Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России

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Apple впервые представила инструменты для разработчиков приложений в сфере AR в 2017 г. Stephen Lam / REUTERS

Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня. Роспатент указал, что в России уже есть схожие до степени смешения товарные знаки. Два из них – буквы AR и те же буквы в квадратной рамке – принадлежат АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова»). Еще один знак принадлежит бельгийскому разработчику решений в сфере дополненной реальности – Layar B. V. Все товарные знаки зарегистрированы в одной и той же категории «Программное обеспечение».

Apple впервые представила инструменты для разработчиков приложений в сфере AR в 2017 г. (так называемый ARKit), а в июне того же года зарегистрировала в международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности свой товарный знак. Холдинг «Аэропорты регионов» управляет четырьмя аэропортами (в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону) и еще три аэропорта строит. Буквенный товарный знак AR холдинг зарегистрировал в 2013 г., а логотип с рамкой – в 2016 г.