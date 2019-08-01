В 2018 году сотовый оператор Сбербанка заработал 362,4 млн рублей

Евгений Разумный / Ведомости

Выручка мобильного оператора «Сбербанк-телеком» (работает под брендом «Сбермобайл») в 2018 г. достигла 362,4 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Чистый убыток оператора составил 247,9 млн руб.

Сбербанк запустил своего оператора в августе 2017 г. по модели виртуального оператора (MVNO) на сети «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Первоначально оператор заработал под брендом «Поговорим» в Санкт-Петербурге, в январе 2018 г. он начал выдавать свои сим-карты и в Москве. В сентябре 2018 г. оператор сменил название на «Сбермобайл». По словам представителя банка, всего он работает в 45 регионах. «Сбермобайл» сейчас сосредоточен на региональной экспансии, улучшении клиентского опыта и качества сервиса, передал через представителя гендиректор оператора Руслан Гурджиян. Также оператор много инвестирует в развитие IT-инфраструктуры, добавил он.

Количество абонентов «Сбермобайл» не раскрывает.

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», «Сбербмобайл» в 2018 г. выполнил два контракта на поставки телеком-услуг самому Сбербанку и его «дочке» «Расчетные решения» на сумму почти 88 млн руб. (в основном это поставка сим-карт для POS-терминалов).

Свой сотовый оператор есть у «Тинькофф банка». «Тинькофф мобайл» запустился в декабре 2017 г. также на сетях Tele2.

Но выручка «Тинькофф мобайла» по итогам 2018 г. оказалась в полтора раза меньше, чем у конкурента, – 239 млн руб., следовало из отчетности банка. Убыток оператора составил 1,1 млрд руб., из которых 254 млн руб. оператор потратил на привлечение клиентов, а еще 814 млн руб. составили административные и операционные расходы. Сейчас оператор работает в 60 регионах, говорит представитель «Тинькофф». Количество абонентов он также не раскрывает.

Операторы запустились на массовом рынке практически одновременно, но «Сбермобайлу» удалось за год привлечь больше абонентов за счет более массовой сети дистрибуции, говорит гендиректор агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

Своего оператора также собирается запускать ВТБ. В июле банк заявлял, что пилотный запуск «ВТБ мобайла» запланирован на сентябрь 2019 г. Подробностей о тарифах в банке не раскрыли, отмечали лишь, что мобильная связь для клиентов ВТБ будет предоставляться на особых условиях.