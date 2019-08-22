Производитель фильма «Вий» требует долг с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера Eric Risberg / AP

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) требует взыскать 216,6 млн руб. с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Это следует из заявления управляющего Кирилла Бодрова в Арбитражный суд Москвы («Ведомости» ознакомились с копией документа). РФГ финансировала фильм «Тайна печати дракона», но доход с него банкротящаяся РФГ получить пока не может, указывает управляющий. China Film Group – сопродюсер «Тайны печати дракона», а Чан и Шварценеггер сыграли эпизодические роли. Ранее звезд такого масштаба к судебным разбирательствам в России не привлекали. Продюсер «Тайны печати дракона» Алексей Петрухин называет эти требования «совершенно пустыми» и бесперспективными.

РФГ известна прежде всего своим фильмом «Вий 3D» по мотивам повести Николая Гоголя, который собрал в прокате 1,2 млрд руб. и стал самым кассовым отечественным фильмом 2014 г. «Тайна печати дракона» – продолжение этой истории, теперь ее главный герой – английский путешественник и картограф Джонатан Грин едет в Китай. Бюджет картины – почти $50 млн, сейчас это самый масштабный российско-китайский кинопроект с такими громкими именами, как Чан, Шварценеггер и Рутгер Хауэр. Фильм уже вышел в прокат в Китае, российские зрители увидят его через месяц. Продюсеры рассчитывают, что в России фильм соберет 2 млрд руб., говорил Петрухин. Тогда картина станет одним из самых кассовых российских кинопроектов. Сейчас лидерство принадлежит спортивной драме «Движение вверх» (3 млрд руб.), за которой следует история о танкистах «Т-34» (2,3 млрд руб.).

Для создания «Вия» РФГ и Петрухин привлекли 216,6 млн и 84,4 млн руб. соответственно от бизнесмена Руслана Устинова и его компаний, но по этим займам вовремя не рассчитались, следует из документов суда. ООО «Русская фильм группа» признано банкротом в конце 2017 г., в компании введена процедура наблюдения. Сам Петрухин признан банкротом в начале 2017 г. и договорился с кредиторами о постепенном возращении займов в течение трех лет. Договориться о возврате долгов с РФГ пока не получается, к моменту прихода управляющего на счетах компании не было денег, нематериальные активы также были выведены, рассказал «Ведомостям» представитель управляющего Максим Доценко: «Несмотря на кассовый успех «Вия», инвесторы картины денег не получили».

Неудачный старт в Китае В китайском прокате фильм «Тайна печати дракона» стартовал в середине августа и в первый уикенд собрал лишь $2,1 млн. По данным местной Entgroup, это седьмой результат тех выходных. Но изначально продюсеры картины рассчитывали, что именно Китай принесет ей основную кассу. Продюсер Петрухин ранее говорил Forbes, что даже консервативный прогноз по сборам в этой стране – более $200 млн. Теперь получается, что «Тайна печати дракона» не соберет и десятой части этой суммы.

Производством «Тайны печати дракона» сначала также занималась ООО «Русская фильм группа». Это юрлицо, в частности, получило субсидию государственного Фонда кино, сумма которой не раскрывалась. После исков от кредиторов в 2015 г. ООО передало все права на фильм другому юрлицу – ООО «РФГ корп», пишет управляющий. К этому моменту РФГ уже потратила на производство продолжения «Вий 2» более 200 млн руб., следует из банковских проводок компании, говорит Доценко, но соответствующей компенсации этих затрат не получила. Управляющий считает сделку между РФГ и «РФГ корп» мнимой и добивается признания ее недействительной в суде. Саму «РФГ корп» он называет клоном РФГ: у них разные учредители, но совпадают номера телефонов, адреса электронной почты, гендиректора, компании используют одни и те же сайты для описания своих проектов и т. д.

Потенциальный успех фильма «Тайна печати дракона» невозможен без успеха картины «Вий», поскольку является ее сценарным и логическим продолжением, уверен управляющий, и для создания второй картины использовались средства РФГ, необходимо вернуть эти средства кредиторам. Привлечение к судебным разбирательствам иностранных инвесторов и звезд среди прочего может негативно повлиять на деловую репутацию продюсеров двух картин, в том числе Петрухина, рассчитывает Доценко. Другой арбитражный управляющий – Игорь Вышегородский считает такие действия управляющего РФГ хорошим креативом, который может заставить компанию активнее рассчитаться с долгами. «Парадоксальным образом заявление управляющего о привлечении кинозвезд к субсидиарной ответственности создает дополнительную рекламу для фильма «Тайна печати дракона», что способствует получению компанией «РФГ корп» дополнительной прибыли, за счет которой впоследствии будут удовлетворены требования кредиторов, соглашается и адвокат Кирилл Бельский, представляющий основного кредитора РФГ Устинова.

Сам Петрухин, напротив, уверен, что у требований управляющего нет никаких перспектив и суд их не удовлетворит. Те 200 млн руб., которые РФГ изначально потратила на производство «Тайны печати дракона», не собственные деньги компании, не деньги частных инвесторов и не доход от первого «Вия», утверждает он, это деньги, полученные от Фонда кино. «Так что кредиторы РФГ, а также китайские инвесторы и тем более актеры не имеют к ним никакого отношения», – заключает он.