Корабль с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к МКС

Запуск ракеты-носителя с кораблем «Союз» 22 августа «Роскосмос»

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в запланированное время, сообщил утром 24 августа «Роскосмос». Повторная попытка стыковки состоится в ночь с воскресенья на понедельник.

Корабль с роботом на борту был запущен с космодрома «Байконур» 22 августа, на орбиту его вывела ракета-носитель «Союз-2.1а». «Федор» создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Робот должен будет передавать данные с МКС, определять параметры, связанные с безопасностью полета, и т. д.

Корабль с «Федором» на борту должен был пристыковаться в 8.30 мск, трансляция велась на сайте «Роскосмоса». Аппарат в назначенное время подошел к МКС ближе чем на 100 м, завис, а затем начал отходить, пока не оказался на расстоянии примерно 300 м от станции.

В сообщении «Роскосмоса» о причинах отказа от стыковки ничего не говорится. Отмечается, что безопасности станции и экипажа ничто не угрожает. По данным NASA, «Союз» не смог состыковаться с МКС из-за неисправности системы сближения «Курс», которая находится на станции. «Это проблема не с кораблем "Союз", а с усилителем системы "Курс" на борту станции», – сказал диктор, который вел трансляцию стыковки на NASA TV.

В связи со случившимся в Центре управления полетами состоялось заседание госкомиссии с участием гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. На нем были выработаны возможные пути решения проблемы, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к госкорпорации. Во-первых, планируется произвести замену отказавшего блока усиления системы стыковки «Курс»: сейчас специалисты моделируют работу для экипажа. Если этот вариант сработает, то повторная стыковка будет проведена в понедельник рано утром. В противном случае российский экипаж МКС вручную проведет перестыковку пилотируемого корабля, освободив один из стыковочных узлов станции, и пристыкует «Союз» на это место, добавил собеседник «Ведомостей». В этом случае стыковка произойдет в среду, 28 августа, уточнил он. Запаса топлива, по его словам, на корабле достаточно для двух стыковок.

Ранее NASA предупреждало, что при стыковке корабля могут возникнуть сложности. У «Союза» отсутствует система дистанционного режима управления, поэтому в случае отказа автоматики космонавты, находящиеся на МКС, не смогут пристыковать корабль вручную. Находящийся в кресле командира корабля андроид тоже не может взять управление на себя, потому что в его программу заложены ограничения на работы внутри аппарата.

Планировалось, что «Федор» станет первым российским антропоморфным роботом на МКС и пробудет там до 6 сентября, а 7-го числа вернется на Землю.

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