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Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза»

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перстыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter. По его словам, тренировка прошла без замечаний, экипаж готов к операции.

Перестыковка потребовалась для того, чтобы пристыковать корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту. Он должен был пристыковаться к МКС утром 24 августа, но на станции возникли проблемы в работе системы «Курс». В результате стыковка была приостановлена, а корабль с роботом отошел от МКС на безопасное расстояние.

Рогозин в субботу заявил, что ситуация сложная, но находится под контролем.

Согласно дальнейшему плану, в ночь на понедельник российские космонавты в ручном режиме перестыкуют корабль «Союз МС-13», на котором они прибыли на МКС, с одного стыковочного узла на другой — к которому ранее не смог пристыковать «Союз МС-14». После этого будет предпринята повторная попытка пристыковать корабль с «Федором» в автоматическом режиме — к исправному стыковочному узлу.

Сейчас корабль с андроидом находится недалеко от МКС, в ожидании повторной стыковки, отметил Рогозин. Начать перестыковку космонавты должны начать в 3.30 мск 26 августа, в 7.00 они должны пристыковаться к другому узлу. Стыковка «Союза МС-14» запланирована на 8.30 мск.

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