Чиновники не спешат закупать смартфоны на отечественной операционной системе от «Ростелекома»
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«Ростелеком» не сможет, как планировал, начать в этом году оснащение чиновников смартфонами на мобильной операционной системе (ОС) «Аврора» (бывшая Sailfish), рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Ростелекому», человек, слышавший об этом от сотрудника «Ростелекома», и человек, слышавший об этом от высокопоставленного чиновника. Минфин не намерен выделять деньги на покупку смартфонов, говорят все трое.
На 2019 г. такие расходы в бюджет не заложены, знает федеральный чиновник: обсуждается целесообразность самого проекта – поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с ОС «Аврора» требует слишком больших затрат.
По словам двух собеседников, вопросы к проекту есть и у других ведомств. Один из собеседников характеризует переговорный процесс как сложный.
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