Бывший министр связи потребовал 6,5 млрд рублей с заводов, которыми сам управлял
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Леонид Рейман, который 10 лет проработал министром связи, а потом еще два года советником президента, требует в суде 6,5 млрд руб. с зеленоградских заводов микроэлектроники «Ангстрем-Т» и «Ангстрем». Оба предприятия ему не чужды: первым заводом он владел, в совет директоров второго он входил. Сейчас ВЭБ банкротит «Ангстрем-Т», от которого кредиторы требуют почти 100 млрд руб.
Чипы Реймана
«Ангстрем-Т», по данным «СПАРК-Интерфакса» на 2016 г., принадлежал кипрской Runica Investments, а она – сначала «Группе Ангстрем» (тогда принадлежала Рейману), затем – «Альтернативе капитал», которой Рейман владеет до сих пор (также данные СПАРК). Он оставался единственным бенефициаром «Ангстрем-Т» и в августе 2018 г., указано в материалах суда по банкротному делу.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}