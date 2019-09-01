Технологии / Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4889 от 02.09.2019 под заголовком: Как вместо микрочипов получился большой долг

Бывший министр связи потребовал 6,5 млрд рублей с заводов, которыми сам управлял

Один из них – «Ангстрем-Т» – должен кредиторам уже 98,8 млрд рублей

Леонид Рейман, который 10 лет проработал министром связи, а потом еще два года советником президента, требует в суде 6,5 млрд руб. с зеленоградских заводов микроэлектроники «Ангстрем-Т» и «Ангстрем». Оба предприятия ему не чужды: первым заводом он владел, в совет директоров второго он входил. Сейчас ВЭБ банкротит «Ангстрем-Т», от которого кредиторы требуют почти 100 млрд руб.

Чипы Реймана

«Ангстрем-Т», по данным «СПАРК-Интерфакса» на 2016 г., принадлежал кипрской Runica Investments, а она – сначала «Группе Ангстрем» (тогда принадлежала Рейману), затем – «Альтернативе капитал», которой Рейман владеет до сих пор (также данные СПАРК). Он оставался единственным бенефициаром «Ангстрем-Т» и в августе 2018 г., указано в материалах суда по банкротному делу.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике