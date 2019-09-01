Бывший министр связи потребовал 6,5 млрд рублей с заводов, которыми сам управлял

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Леонид Рейман, бывший министр связи, бывший советник президента Евгений Разумный / Ведомости

Леонид Рейман, который 10 лет проработал министром связи, а потом еще два года советником президента, требует в суде 6,5 млрд руб. с зеленоградских заводов микроэлектроники «Ангстрем-Т» и «Ангстрем». Оба предприятия ему не чужды: первым заводом он владел, в совет директоров второго он входил. Сейчас ВЭБ банкротит «Ангстрем-Т», от которого кредиторы требуют почти 100 млрд руб.

Чипы Реймана

«Ангстрем-Т», по данным «СПАРК-Интерфакса» на 2016 г., принадлежал кипрской Runica Investments, а она – сначала «Группе Ангстрем» (тогда принадлежала Рейману), затем – «Альтернативе капитал», которой Рейман владеет до сих пор (также данные СПАРК). Он оставался единственным бенефициаром «Ангстрем-Т» и в августе 2018 г., указано в материалах суда по банкротному делу.