Минпромторг хочет спасти банкротящийся завод «Ангстрем-Т»

Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Очень маленькая задача

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Минпромторг разработал проект стратегии электронной отрасли России до 2030 г. и предлагает создать производство микроэлектроники Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг разработал проект стратегии электронной отрасли России до 2030 г. и предлагает создать производство микроэлектроники на базе зеленоградского завода «Ангстрем-Т». Дополнительное финансирование позволит заводу до 2024 г. освоить крупносерийное производство микроэлектроники по технологии от 250 до 90 нм. К 2026–2027 гг. завод сможет обеспечить массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм, а к 2030 г. – сформировать инфраструктуру для освоения технологии 10–7 нм, сказано в проекте стратегии.

Проект стратегии содержится в письме замминистра промышленности и торговли Александра Морозова. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность подтвердил федеральный чиновник, знакомый с его содержанием. Представитель Минфина сообщил, что письмо получено и будет рассмотрено в рабочем порядке.