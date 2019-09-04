ВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»

Андрей Костин сообщил в кулуарах ВЭФ, что ВТБ выкупит часть допэмиссии «Ростелекома» Евгений Разумный / Ведомости

Госкомпания «Ростелеком» для консолидации Tele2 проведет допэмиссию. Часть ее выкупит ВТБ и станет владельцем около 17% «Ростелекома», сообщил президент банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ, передает «Интерфакс».

«Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальное у компании Tele2Russia Holding AB, в которой 50% принадлежит ВТБ, 40% – Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% – банку «Россия». Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в марте сообщил, что госкомпания договорилась с другими акционерами о консолидации 100% акций оператора. По его словам, выручка объединенной компании составит около 500 млрд руб. Тогда же Костин пояснял, что «Ростелеком» может рассчитаться за акции мобильного оператора как деньгами, так и собственными акциями.

«Коммерсантъ» в июле со ссылкой на источник писал, что «Ростелеком» может выпустить примерно 20% новых акций. По словам собеседника газеты, обыкновенная акция госкомпании оценена чуть выше 90 руб. за штуку, цена привилегированной акции определена с дисконтом 16%. Вчера на закрытии Мосбиржи обыкновенная акция «Ростелекома» стоила 80,7 руб., привилегированная акция – 62 руб. По данным «Коммерсанта», контроль за «Ростелекомом» правительство сможет сохранить через акционерное соглашение с ВТБ.

«Ростелеком» запросил и ждет от регуляторов необходимые для сделки документы, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, отказавшись раскрыть параметры сделки. Ранее он говорил, что консолидацию Tele2 планируется завершить до конца года и госкомпания планирует сохранить бренд.

На конец 2018 г. число абонентов Tele2 составило 42,3 млн человек. Это четвертый по размеру абонентской базы федеральный оператор сотовой связи.