Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Штраф для Facebook и Twitter вырастет в 3000 раз

Госдума одобрила повышение штрафов для интернет-компаний

Штрафы за нарушения правил хранения данных россиян могут вырасти до 18 млн рублей

Во вторник, 10 сентября, Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов для интернет-компаний. О необходимости введения более высоких штрафов для интернет-компаний в начале лета заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Следом соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

Самые значительные штрафы, по тексту проекта, грозят компаниям за нарушения правил хранения персональных данных россиян – по действующему законодательству такая информация должна храниться на серверах в России. Раньше пренебрежение этой нормой каралось ограничением доступа к сервису для российских пользователей, а непредставление в Роскомнадзор информации о хранении данных внутри страны – штрафом до 5000 руб. Теперь, согласно поправкам, суд по заявлению Роскомнадзора может назначить штраф от 2 млн до 6 млн руб., при повторном нарушении – 6–18 млн руб.

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