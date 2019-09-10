Госдума одобрила повышение штрафов для интернет-компаний
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Во вторник, 10 сентября, Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении штрафов для интернет-компаний. О необходимости введения более высоких штрафов для интернет-компаний в начале лета заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Следом соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.
Самые значительные штрафы, по тексту проекта, грозят компаниям за нарушения правил хранения персональных данных россиян – по действующему законодательству такая информация должна храниться на серверах в России. Раньше пренебрежение этой нормой каралось ограничением доступа к сервису для российских пользователей, а непредставление в Роскомнадзор информации о хранении данных внутри страны – штрафом до 5000 руб. Теперь, согласно поправкам, суд по заявлению Роскомнадзора может назначить штраф от 2 млн до 6 млн руб., при повторном нарушении – 6–18 млн руб.
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