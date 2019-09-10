Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Штраф для Facebook и Twitter вырастет в 3000 раз

Госдума одобрила повышение штрафов для интернет-компаний

Штрафы за нарушения правил хранения данных россиян могут вырасти до 18 млн рублей