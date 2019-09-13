Гендиректор киностудии имени Горького ушел в отставку

Киностудия им. Горького

Гендиректор государственной киностудии имени Горького Сергей Зернов ушел в отставку, рассказали «Ведомостям» сотрудник другой кинокомпании и профильный чиновник. Зернов руководил студией почти 20 лет. Он ушел по соглашению сторон, знают они. Собеседники «Ведомостей» объясняют отставку Зернова тем, что его работой был недоволен Минкульт, к деятельности студии были вопросы и у совета директоров.

Представитель Минкульта подтвердил, что Зернов написал заявление об уходе и оно принято. Причины смены руководства студии он не комментирует, Зернов не ответил на звонки «Ведомостей».

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького – одна из крупнейших и старейших в России. Ей принадлежит 3,4 га земли на севере Москвы и в других частях столицы, где расположены съемочные павильоны и телестудия, она оказывает услуги по монтажу фильмов и сериалов, их постпродакшн и т. д. Студия оказывает услуги съемки и создания контента частным кинокомпаниям, а также сама производит фильмы. В советское время студия им. Горького выпустила такие картины, как «Путевка в жизнь», «Анна на шее», «А зори здесь тихие…», «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего» и др. Сейчас она снимает художественные и документальные фильмы, а также анимацию. Ее последний проект – фильм «Чужими глазами» Дарьи Жук, чья картина «Хрусталь» получила награды нескольких кинофестивалей и выдвигалась от Белоруссии на премию «Оскар».

Мощности студии устарели, их необходимо срочно модернизировать и текущая инвестиционная программа не исполняется, описывают ситуацию два собеседника «Ведомостей». Это, по их словам, главная претензия совета директоров студии и Минкульта к Зернову.

В мае 2019 г. у студии сменился совет директоров, его возглавил статс-секретарь «Норникеля», бывший руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков. В совет также вошел замминистра культуры Павел Степанов и предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Совету и чиновникам не нравится, что студия затянула продажу непрофильных активов, от которых должна была избавиться еще несколько лет назад и на доходы от продажи которых должна была модернизироваться. В июне студия объявила, что рассчитывает получить от продажи этих активов 4 млрд руб. Среди них две автобазы, несколько участков в Москве и Санкт-Петербурге и даже пионерский лагерь в Подмосковье.

Зернов уверен, что делал все, что можно, в очень сложных для студии условиях, тем более что финансовая поддержка компании со стороны государства минимальна, рассказал его знакомый, но министр культуры Владимир Мединский считает, что предпринимаемых шагов было явно недостаточно и топ-менеджмент должен быть гораздо активнее. Представитель министерства это не комментирует.

Также совет директоров студии и Минкульт недовольны тем, что студия затягивает сроки производства фильмов, получивших государственное финансирование, прежде всего мультфильма «Суворов», рассказал один из собеседников «Ведомостей».

Полнометражный мультфильм о великом русском полководце снимается «Союзмультфильмом» с 2013 г. Сроки выхода картины в прокате несколько раз переносились – сначала предполагалось, что премьера пройдет в 2016 г., потом – в 2017 г., и наконец – летом 2019 г. Недавно «Союзмультфильм» заявил, что мультфильм будет готов только к 2020 г. Производственный бюджет мультфильма уже вырос до 300 млн руб., большую часть денег выделило государство.

В 2017 г. из-за недостатка собственных производственных мощностей «Союзмультфильм» передал субподряд на производство «Суворова» киностудии им. Горького. Но при выполнении работы эта студия не следовала утвержденному сценарию, из-за чего мультфильм пришлось сильно переделывать, что и привело к увеличению сроков выпуска проекта, объяснил представитель «Союзмультфильма». Задать соответствующий вопрос Зернову не удалось.