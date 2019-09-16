Кинокомпания Бекмамбетова будет развивать с Microsoft новые форматы видео
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Кинокомпания Bazelevs, основанная Тимуром Бекмамбетовым (известна по таким проектам, как «Дневной дозор», «Ночной дозор», кинофраншизе «Елки»), запустила платформу screenlife.com, в рамках которой будет продвигать контент в формате screenlife («экранная жизнь»). Своими технологическими решениями Bazelevs намерен поддержать Microsoft. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в Москве 16 сентября Бекмамбетов и президент Microsoft в России Кристина Тихонова.
Screenlife – формат кино, в котором все действие фильма разворачивается на экранах смартфонов и десктопов: герои ищут информацию в браузере, совершают видеозвонки и общаются в мессенджерах, читают соцсети и т. д. До Бекмамбетова с этим форматом экспериментировали и другие режиссеры. К примеру, Начо Вигалондо в триллере 2014 г. «Открытые окна». Но в этой ленте «экранная жизнь» героев – лишь часть общего киноповествования. Бекмамбетов ввел понятие «screenlife-фильм» и полностью отказался от внеэкранных съемок.
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