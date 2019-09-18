Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs с партнерами

Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Компания стала «единорогом» – она оценена в $1,5 млрд

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Acronis

Занимающаяся киберзащитой компания Acronis объявила о привлечении $147 млн от инвесторов во главе с Goldman Sachs. Представитель инвестбанка это подтвердил. Оценку компании и распределение долей стороны не раскрывают. Goldman Sachs и его партнеры получили менее 10% компании, знает президент Acronis по развитию бизнеса Эзикиль Штейнер. Исходя из этих данных Acronis оценена более чем в $1,47 млрд. В результате инвестиционного раунда оценочная стоимость компании превысит $1 млрд, сказал Штейнер. Основатели Acronis Сергей Белоусов и Илья Зубарев сохраняют контроль над компанией: у них более 70% акций, говорит он.

Acronis планирует направить средства на поглощения, расширение штата инженеров и открытие центров обработки данных, сообщает компания. Также она хочет ускорить рост бизнеса в Северной Америке в партнерстве с Acronis SCS, поставляющей софт для госучреждений.