Статья опубликована в № 4907 от 26.09.2019 под заголовком: Операторы избегают «Витрины»
Операторы связи выступили против единой системы онлайн-трансляции телеканалов
Эта система ограничит доступ граждан к ТВ, уверены они
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Предложенный в законопроекте порядок распространения телевидения в интернете не расширит, а ограничит доступ жителей России к телеканалам
Злата Милявская / Ведомости
Крупнейшие операторы связи, кабельные и спутниковые операторы обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой взять под личный контроль обсуждение законопроекта об интернет-трансляциях федеральных телеканалов. «Ведомости» ознакомились с копией письма, подписанного представителями «Вымпелкома», «Мегафона», МТС, «Триколор ТВ» и Ассоциации кабельного телевидения России. Предложенный в законопроекте порядок распространения телевидения в интернете не расширит, а, наоборот, ограничит доступ жителей России к телеканалам, уверены авторы письма.
Представители этих организаций подтвердили, что направили обращение Володину, представитель спикера сообщил, что в его аппарат письмо пока не поступило.
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