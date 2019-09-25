Операторы связи выступили против единой системы онлайн-трансляции телеканалов

Эта система ограничит доступ граждан к ТВ, уверены они

Статья опубликована в № 4907 от 26.09.2019 под заголовком: Операторы избегают «Витрины»

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Предложенный в законопроекте порядок распространения телевидения в интернете не расширит, а ограничит доступ жителей России к телеканалам Злата Милявская / Ведомости

Крупнейшие операторы связи, кабельные и спутниковые операторы обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой взять под личный контроль обсуждение законопроекта об интернет-трансляциях федеральных телеканалов. «Ведомости» ознакомились с копией письма, подписанного представителями «Вымпелкома», «Мегафона», МТС, «Триколор ТВ» и Ассоциации кабельного телевидения России. Предложенный в законопроекте порядок распространения телевидения в интернете не расширит, а, наоборот, ограничит доступ жителей России к телеканалам, уверены авторы письма.

Представители этих организаций подтвердили, что направили обращение Володину, представитель спикера сообщил, что в его аппарат письмо пока не поступило.